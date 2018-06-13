РИАМО - 13 июн. Участок улицы Богданова в Москве, ранее закрытый для проезда в связи со строительством станции метро «Солнцево», открыли для автомобилистов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Восстановлено сквозное движение по улице Богданова. Участок от Попутной улицы до дома №50 был перекрыт на время строительства станции метро «Солцнево» Калининско-Солнцевской линии метро», – сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Сейчас завершается благоустройство территории вокруг входных павильонов станции метро «Солнцево». Выполнено устройство газонов. Выходы со станции соединены пешеходными дорожками с парковой зоной Большого Солнцевского пруда. Построены остановки для наземного городского транспорта.

Станция метро «Солнцево» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».