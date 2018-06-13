РИАМО - 13 июн. Московское УФАС признало ООО «Национальный спортивный телеканал» (Матч ТВ) и ООО «Ай Венго Мобайл» нарушившими законодательство о рекламе, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

«ООО «Ай Венго Мобайл» размещало на сайте телеканала Матч ТВ рекламу мобильного приложения «Vengo Flowers» без указания возрастной категории, что нарушает часть 10.1 статьи 5 Закона о рекламе. Компания решила, что рекламируемая ею продукция не способна причинить вред детям, поэтому не указала возрастную категорию», – говорится в сообщении.

ООО «Национальный спортивный телеканал» также должно нести ответственность за информацию, размещаемую на его ресурсе.

Ведомство признало компании нарушившими часть 10.1 статьи 5 Закона о рекламе и выдало предписания о недопущения таких нарушений в дальнейшем.