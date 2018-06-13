РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 июн. Общественники и представители администрации в подмосковном Красногорске начали патрулировать Волоколамское, Ильинское и Ново-Рижское шоссе, чтобы предотвратить несанкционированный сброс мусора, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

В Красногорске создана административная комиссия, сотрудники которой вместе с представителями Госадмтехнадзора и общественниками регулярно проводят противомусорные рейды. Ранее они охватывали, в основном, внутренние дороги Красногорска. В последнее время в зону патрулирования включили Волоколамское, Ильинское и Ново-Рижское шоссе.

«Ночные дежурства начинаются на Волоколамском, Ильинском и Ново-Рижском шоссе и продолжаются на внутренних дорогах Красногорска и в местах возможного сброса мусора. Ранее в патрулировании принимали участие представители общественных организаций «Зеленый патруль», «Ночные волки» и народной дружины «Оплот». Теперь к ним присоединились сотрудники территориальных управлений «Нахабино», «Ильинское» и «Отрадненское»», – говорится в сообщении.

Полицейские доставляют правонарушителей в отделение. Далее окружная административная комиссия совместно с инспекторами Госадмтехнадзора обеспечивает привлечение нарушителей к административной ответственности и принимает решение о направлении материалов в прокуратуру для возбуждения уголовного дела.

«За время майских рейдов удалось задержать 12 грузовых машин, виновные лица оштрафованы на общую сумму 155 тысяч рублей. В производстве находится еще пять материалов по делам об административных правонарушениях», - отмечается в материале.

Все обнаруженные во время рейдов свалки устраняют. Благодаря патрулированию предотвратили уничтожение верхового болота в охранной зоне реки Истры у села Дмитровское. Прекратили засыпку мусором природного оврага на 34-м километре Ново-Рижского шоссе.

«Проводится проверка законности завоза строительного мусора на объект Минобороны РФ рядом с селом Николо-Урюпино, материалы направляются в Военную прокуратуру. Выявлено скопление мусора на территории ООО «Ленинский луч» в поселке Мечниково. Там постоянно пытаются захоронить или сжечь отходы, а с территории вывозят КАМАЗы песка. Представители Госадмтехнадзора и Минэкологии Московской области инициируют межведомственную проверку территории по согласованию с органами прокуратуры», – заключается в сообщении.