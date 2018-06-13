РИАМО - 13 июн. Запрет движения частных яхт, прогулочных, банкетных и грузовых судов в московском бассейне распространяется на акваторию, примыкающую к месту проведения матчей мундиаля на стадионах «Лужники» и «Спартак», говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«14, 17, 20, 26 июня, а также 1, 11, 15 июня 2018 года с 12:00 до 24:00 судам нельзя будет находиться в акватории реки Москвы у Лужнецкой набережной от Бережковского до Новоандреевского моста», – говорится в сообщении.

Также 16, 19, 23, 27 июня и 3 июля с 12:00 до 24:00 – в акватории реки Москва от Спасских мостов до Строгинского моста, а также в канале имени Москвы от реки Москва до Сходненского канала.

«Диспетчерская служба ФГБУ «Канал имени Москвы» заранее проинформировала руководителей судоходных компаний об ограничениях, чтобы они могли заблаговременно спланировать свои бизнес-процессы», – сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Он добавил, что многочисленные гости столицы и болельщики могут полюбоваться Москвой с воды в дни, свободные от матчей. По реке совершается порядка 100 рейсов ежедневно.

Непосредственное перекрытие судового хода будут осуществлять ГИМС МЧС РФ, линейный отдел МВД на водном транспорте и центральное управление Госморречнадзора. При этом доступ получат только суда, которые обслуживают чемпионат, обеспечивают транспортную безопасность и оказывают экстренную медицинскую помощь. Других исключений сделано не будет.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».