РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. Лидеры рок-группы «Браво» Роберт Ленц и Евгений Хавтан записали видеообращение к жителям Балашихи, в котором пригласили их на свой концерт в дом культуры «Саввино» 1 июля, сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех на наш концерт, который состоится 1 июля в доме культуры «Саввино» в Балашихе. Мы проведем для вас большой концерт, в котором будет много старых песен. Сыграем, конечно, и новые песни. До встречи», – сказали лидеры «Браво».

Концерт начнется в 18:00 по адресу: микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 11В.