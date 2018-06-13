РИАМО – 13 июн. Главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич в среду подал в Мосгоризбирком документы на выдвижение кандидатом в мэры Москвы, общее число кандидатов увеличилось до 11 человек, передает «Интерфакс».

«Ганич выдвинут региональным отделением политической партии «Национальный курс», – сказал представитель Мосгоризбиркома.

Таким образом, по данным на среду, документы на выдвижение кандидатами в мэры Москвы подали 11 человек, в том числе семь самовыдвиженцев.

Процедуру выдвижения уже прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров.

Мосгоризбирком будет принимать документы для регистрации кандидатов до 18:00 3 июля. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в Единый день голосования.