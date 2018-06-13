РИАМО - 13 июн. Еще один корпус ЖК «Татьянин парк» в новой Москве получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, в ближайшее время застройщик сможет получить разрешение на ввод корпуса в эксплуатацию, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

ЖК «Татьянин парк» расположен в Новомосковском административном округе столицы по адресу: поселок Московский, северо-западнее деревни Говорово.

«Корпус №16 представляет собой двухсекционный шестиэтажный дом общей площадью порядка 3 350 квадратных метров. Он рассчитан на 60 квартир. Инвестором проекта ЖК «Татьянин парк» выступает ГК «МИЦ»», - сказал Тимофеев.

Он добавил, что 1 июня в ЖК «Татьянин парк» открылся новый детский сад на 215 мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, который был передан на баланс города.

Строительство ЖК «Татьянин Парк» находится в завершающей стадии, введены в эксплуатацию и заселены дома первых очередей. Всего в рамках реализации данного проекта будет построено порядка 270 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

«Кроме того, сейчас завершается строительство общеобразовательной школы, планируется возведение еще одного детсада, а также медицинского центра», - заключил Тимофеев.