РИАМО - 13 июн. Для комфортного и быстрого проезда болельщиков и горожан во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 общественный транспорт столицы будет работать в особом режиме, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Московский транспорт полностью готов обеспечить проезд гостей города и горожан во время чемпионата мира по футболу. <…> В Москве основными точками притяжения поклонников футбола будут стадионы «Лужники» и «Спартак», а также фестиваль болельщиков на Воробьевых горах. Для комфортного и быстрого проезда городской транспорт будет работать в особом режиме», – говорится в сообщении.

В столице изменятся схемы нескольких маршрутов наземного транспорта и режим работы некоторых станций метрополитена, будут организованы бесплатные автобусы-шаттлы S.

Бесплатные автобусы-шаттлы будут курсировать по восьми маршрутам в дни матчей. Будет выпущено свыше 100 автобусов большого и особо большого класса. Интервалы движения транспорта составят от 2 до 10 минут в зависимости от направления. Автобусы будут отмечены специальными стикерами с символикой мундиаля.

Расписание автобусов S можно будет уточнить на Едином транспортном портале во время проведения ЧМ-2018.

На время всего чемпионата изменится схема движения транспорта в районе стадиона «Лужники» и aестиваля болельщиков на Воробьевых горах – несколько регулярных маршрутов поедут по-другому.

В районе «Лужников» маршрут А продлевается до Ленинского проспекта, маршруты №№255, С12, 64, М3, 216 укорачиваются до Лужнецкого проезда, автобус №806 будет следовать до Воробьевского шоссе из-за закрытия съезда с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект, автобус Т79 продлевается по трассе маршрута Т10 до станции метро «Нагатинская».

Кроме того, вводятся дополнительные изменения на маршруте №216 – между площадью Свободной России и Новодевичьим монастырем автобусы поедут по улице Новый Арбат и Садовому кольцу (обратно по Смоленской улице и Смоленской набережной), затем по улице Плющиха, улице Еланского и Большой Пироговской улице.

В районе фестиваля болельщиков троллейбус №7 будет временно заменен на автобус. Вместо Мичуринского проспекта и улицы Косыгина маршрут пройдет по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, а обратно по проспекту Вернадского и Ломоносовскому, улице Мосфильмовская.

Автобус №1 не будет заезжать на территорию МГУ, а будет следовать по Ломоносовскому проспекту в обоих направлениях с разворотом на Мосфильмовской улице. Автобус №57 не будет заезжать на улицу Лебедева, вместо этого проедет к Университетскому проспекту через Ленинский проспект, а обратно по проспекту Вернадского и далее по Ломоносовскому проспекту по обычному маршруту.

Автобус №58 вместо участка Мичуринского проспекта от Ломоносовского до Университетского проедет по Мосфильмовской улице. Автобус будет выезжать на Мичуринский проспект через Университетский проспект. Автобус №111 не будет подъезжать к МГУ, следуя в прямом и обратном направлении от Ломоносовского до Университетского проспектов по проспекту Вернадского.

Автобус №119 будет следовать по улице Мосфильмовская и Ломоносовскому проспекту, не заезжая на территорию МГУ. Автобусы №№464, 572, 661 будут проезжать по Ломоносовскому проспекту без заезда на территорию МГУ. Автобус №113 не будет заезжать на территорию МГУ, его трасса будет проходить по Ломоносовскому проспекту, с разворотом на Мичуринском проспекте.

Автобус №902 при следовании от улицы Федосьино вместо участка Мичуринского проспекта вдоль территории МГУ проследует по Ломоносовскому проспекту, улице Мосфильмовская и Университетскому проспекту.

В дни матчей изменится режим работы станций «Спортивная», «Фрунзенская», «Воробьевы горы» и «Лужники» МЦК, «Тушинская» и «Спартак». На период массового прибытия болельщиков вестибюли некоторых из них будут работать только для выхода в город, а после окончания матча до завершения убытия пассажиров – только на вход.

Во время прибытия болельщиков в «Лужники» будут работать только на выход в город южный вестибюль станции «Спортивная», северный вестибюль станции «Воробьевы горы» и станция «Лужники» МЦК. В дни проведения матчей на стадионе «Спартак» только на выход в город будут открыты северный вестибюль станции «Спартак» и, при необходимости, южный вестибюль станции «Тушинская».

Для оптимального перераспределения пассажиропотока после окончания матчей все вышеперечисленные вестибюли будут работать только на вход на время разъезда болельщиков.

В дни проведения матчей на стадионе «Лужники» в период убытия болельщиков будет закрыт вход с фестиваля болельщиков на станции «Университет» и «Воробьевы горы».

В дни проведения фестиваля болельщиков во время их массового прибытия при необходимости будут работать только на выход южный вестибюль станции «Университет» и вестибюль №1 станции «Ломоносовский проспект» (к МГУ). Во время массового убытия болельщиков будут работать только на вход вестибюль №1 станции «Ломоносовский проспект» (во все дни) и северный вестибюль станции «Университет», за исключением дней проведения матчей на стадионе «Лужники».

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».