РИАМО - 13 июн. Минэкологии заключило соглашение с администрацией городского поселения Лотошино о ремонте аварийного гидротехнического сооружения (ГТС) на реке Издетель, капитальный ремонт которого осуществлялся более 15 лет назад, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Обследование, которое провели специалисты ведомства, показало, что плотина изношена более чем на 70% и представляет потенциальную угрозу: при сильном паводке или обильных дождях может быть затоплен ряд домов городского поселения», – говорится в сообщении.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, стоимость ремонта составит около 30 миллионов рублей.

«В ближайшее время администрация городского округа начнет готовить конкурсную документацию. Победитель конкурса должен начать ремонт уже в этом году и завершить в следующем», – отметил он.