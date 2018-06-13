РИАМО – 13 июн. Необходимости расширять территорию Москвы сейчас нет, город стабилизировался в нынешних рамках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Такой необходимости (в расширении Москвы – ред.) нет. Москва, я считаю, стабилизировалась в своих рамках. Прирост населения идет, но он достаточно небольшой, в рамках 50-60 тысяч человек. Часть их них естественного прироста. Для 12-миллионого мегаполиса это уже не так много и некритично», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

До этого территория столицы значительно увеличилась в 2012 году за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К Москве отошли два городских округа - Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Ленинском районе и нынешних городских округах Подольск и Наро-Фоминский, а также часть территории Одинцовского района и нынешнего горокруга Красногорск. В результате расширения границ площадь столицы увеличилась примерно в 2,4 раза.