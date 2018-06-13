РИАМО - 13 июн. Мониторинг загруженности и бронирования гостиниц Подмосковья, принимающих гостей чемпионата мира по футболу-2018, походит в регионе еженедельно, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

На сегодняшний день спортсменов ждут современные комфортабельные гостиницы и уютные рестораны Подмосковья, разнообразная культурная программа, подготовленная творческими коллективами.

«Еженедельно мы проводим мониторинг загруженности и бронирования 25 гостиниц, принимающих основной поток гостей во время чемпионата мира. Нам выпала честь принимать девять команд-участниц турнира – больше, чем в каком-либо другом регионе России», – сказала министр культуры региона Оксана Косарева.

Она отметила, что Подмосковье приложило все силы для того, чтобы лучшие игроки планеты, болельщики и гости чемпионата мира чувствовали себя как дома.

По словам министра, в период проведения турнира в Московской области ожидается 1,8 миллиона человек, в том числе порядка 500 тысяч болельщиков. По экспертной оценке, уровень загрузки коллективных средств размещения во время ЧМ-2018 составит 96%.

Косарева добавила, что по результатам онлайн мониторинга, на территории региона цены на проживание в гостиницах не завышены: порог цен от 3,6 тысячи рублей в зависимости от категории гостиницы и набора дополнительных услуг. В преддверии мундиаля сотрудники гостиниц прошли онлайн обучение английскому языку и курсы повышения квалификации.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».