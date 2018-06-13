Четвертый год в подмосковном Дзержинском работает клуб спортивной и адаптивной гребли. Помимо байдарок и каноэ, на Дзержинских карьерах появились китайские драгонботы – необычные лодки с мордой и хвостом дракона. Активист клуба Михаил Краснов рассказал РИАМО, каких успехов достигли спортсмены за три года.

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Лодка с головой дракона

© из архива Дзержинского гребного клуба

«Драгонбот – это 10-местное каноэ, украшенное головой и хвостом дракона», – рассказывает Михаил. В Россию этот вид спорта пришел из Китая 10 лет назад, и сейчас стремительно набирает популярность. При этом в Китае он насчитывает около двух тысяч лет.

Как известно, образ дракона в Китае очень почитаем и наделен магическими силами, поэтому победа в гонке на драгонботах означала победу над темными силами.

«В Древнем Китае верили, что победа в гонке «драконов» привезет высокий урожай», - объясняет Михаил.

В Азии гонки на лодках-драконах очень популярны. По данным

азиатской и международной федераций, этим видом спорта занимаются

около 150 миллионов человек.

© из архива Дзержинского гребного клуба © из архива Дзержинского гребного клуба 1 из 2

Неудивительно, что гонки на таких эффектных лодках привлекают внимание публики. Этот вид спорта входит в книгу рекордов Гиннесса и по количеству занимающихся команд, и по количеству зрителей.

«Когда соревнования по драгонботу проходят в Китае, по рейтингу они могут сравниться разве что со съездом коммунистической партии Китая», – говорит участник подмосковного клуба.

Популярность этого вида спорта объясняется и тем, что он доступен для всех – для начала занятий не требуется никаких специальных навыков.

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Подмосковная вода

© из архива Дзержинского гребного клуба

«Подмосковный Дзержинский как нельзя лучше подходит тренировок на воде», – рассказывает Михаил. В черте города протекает Москва-река, которая не замерзает зимой и позволяет тренироваться в любое время года. А летом гребцы тренируются на песчаных карьерах, где находится база клуба.

На спокойной воде карьеров очень удобно проводить занятия для новичков.

«Мы сразу объясняем новичкам, что лодка очень устойчивая, и на ней довольно просто обучиться основам гребли», – отмечает Краснов. Через 10-15 минут инструктажа даже с новичками уже можно проводить гонки на время.

© из архива Дзержинского гребного клуба

По словам Михаила, сейчас в клубе активно занимается около 20 спортсменов: примерно половина – это опытные гребцы, за плечами которых десятки различных соревнований по гребле на драгонботе, байдарке и каноэ. Остальные занимаются относительно недавно, но, уже подают большие надежды.

Самому младшему гребцу Дзержинского клуба – 14 лет, а самому старшему – за 50. «Главному тренеру клуба Роману Вернхофф уже за 60, и он в отличной форме, которой позавидуют даже 20-летние», – рассказывает спортсмен.

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Зачем гребцам барабанщик

© из архива Дзержинского гребного клуба © из архива Дзержинского гребного клуба 1 из 2

Традиционно гонки проводятся на дистанциях 200, 500, 1000 и 2000

метров. «Однако на неофициальных чемпионатах дистанции могут быть любыми», - отмечает спортсмен.

В соревнованиях участвуют 10-местные и 20-местные экипажи, в том числе мужские, женские и смешанные.

Помимо гребцов, в лодке находится рулевой и барабанщик. Барабанщик также участвует в гонке, но не гребет вместе со всеми, а ритмично бьет в барабан и задает ритм гребцам. Благодаря этому спортсмены осуществляют синхронные движения. На соревнованиях барабанщик также подбадривает свою команду разными «кричалками», поэтому роль у него очень важная.

Рядовые тренировки проходят, как правило, без барабанщика. На его место обычно сажают самого легкого гребца, как правило, девушку. Однако усидеть на нем не так просто – лодка на старте идет сильными рывками, поэтому спортсмен должен хорошо чувствовать равновесие.

© из архива Дзержинского гребного клуба

Гребцы на драгонботе делятся на левых и правых – это зависит от того, с какой стороны вам удобнее грести. Но бывают и универсальные гребцы, которые гребут одинаково хорошо с обеих сторон.

Для гребли на драгонботе нужны специальные весла. Как правило, новички начинают грести металлическими, а в дальнейшем покупают себе либо деревянные, либо карбоновые, рассказывает Михаил.

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На «драконах» в Венецию

© из архива Дзержинского гребного клуба

Спортсмены из Дзержинского постоянно участвуют в разных

соревнованиях – от городских гонок до крупных международных. Так,

прошлой осенью подмосковная команда приняла участие в клубном Чемпионате мира по драгонботу в Венеции.

В мае этого года дзержинские гребцы участвовали в Чемпионате

Москвы в Крылатском, а летом их ждет Чемпионат России в Твери и неофициальный чемпионат России по гребле среди ветеранов в Старой Купавне.

На международном уровне соревнования по драгонботу проводятся с

1982 года. Бесспорными лидерами в этом виде спорта на сегодняшний день являются китайцы и немцы, однако украинцы составляют им серьезную конкуренцию. «Сегодня календарь международных соревнований весьма обширный – в них участвуют все континенты», - рассказал участник клуба.

© из архива Дзержинского гребного клуба © из архива Дзержинского гребного клуба © из архива Дзержинского гребного клуба 1 из 3

Основной сезон тренировок на драгонботах в Подмосковье – с мая по октябрь.

Дзержинский гребной клуб старается привлечь как можно больше жителей Москвы и Подмосковья к этому массовому китайскому спорту и приглашает всех желающих в возрасте от 16 лет. Начинать можно и раньше, но дети должны тренироваться вместе с родителями.

Летом на дзержинских карьерах тренировки проводятся ежедневно,

кроме четверга и при любой погоде. «Занятия отменяются только в грозу», - отметил активист клуба. Обычно они длятся по 1,5-2 часа.

В этом году первые соревнования на 20 километров подмосковные гребцы провели еще 7 апреля, причем в экстремальных погодных условиях. Зимой дзержинские гребцы поддерживают форму, катаясь на лыжах в Томилинском лесопарке, а самые активные тренируются на Москве-реке на байдарках или каноэ.

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