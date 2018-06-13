РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В шести многоквартирных домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска 14 июня отключат свет из-за плановых ремонтных работ на электрических сетях, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск»» в соцсети «ВКонтакте».

«По информации управляющей компании МУП «СЕЗ», 14 июня с 9:00 до 17:00 в связи с плановыми ремонтными работами будет отключено электричество на проспекте 50-летия Октября, в домах №№24, 24А, 26, 28, 30», - говорится в сообщении.

Кроме того, в этот период не будет горячей воды на улице Южный переулок, дом №8.