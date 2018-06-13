РИАМО - 13 июн. Проверку хода реконструкции завода товаров для ухода за детьми в Ступине провели специалисты Главгосстройнадзора Подмосковья, работы идут в графике, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводит проверку реконструкции завода по производству товаров для ухода за детьми ООО «Кимберли-Кларк», расположенного на улице Ситенка в Ступине», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В рамках первого этапа, проектом предусмотрено расширение производственного корпуса. Общая площадь реконструируемого объекта составит 6775 квадратных метров. На прилегающей территории предусмотрено размещение зон погрузки-разгрузки, парковки для автомобилей.

«В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных систем и сетей. Реконструкция объекта ведется в соответствии с графиком работ», – уточнил Гарибян.

Финансирование работ ведется за счет средств инвестора. Застройщиком выступает ООО «Кимберли-Кларк». Плановое завершение реконструкции – четвертый квартал 2018 года.