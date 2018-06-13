РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Подмосковное предприятие «ЗиО-Подольск» завершило поставки оборудования для модернизации Армянской АЭС в Республике Армения, всего отправили четыре комплекта сепараторов-пароперегревателей общей массой 432 тонны, говорится в сообщении отдела корпоративных коммуникаций подольского предприятия.

«С производственной площадки ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) отгружен четвертый комплект сепараторов-пароперегревателей СПП-220М для Армянской АЭС. Данной отгрузкой завод завершил поставки основного оборудования для модернизации энергоблока №2 атомной станции с реактором типа ВВЭР-440. Всего на данный блок отправили четыре комплекта СПП общей массой 432 тонны», - говорится в сообщении.

Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из двух частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Длина каждого СПП почти 14 метров, наружный диаметр 3,5 метра, масса – 108 тонн. Срок службы оборудования – 30 лет.

Технический проект изделия, конструкторская документация разработаны специалистами департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск», они же осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж. Модернизация оборудования машинного зала станции ведется в рамках работ по продлению срока эксплуатации Армянской АЭС.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»» (ПАО «ЗиО-Подольск») - крупнейший производитель высокосложного теплообменного оборудования для объектов топливно-энергетического комплекса: атомных и тепловых электростанций, нефтяной и газовой промышленности. Всего 40% установленной энергетической мощности России, стран СНГ и Балтии оснащены оборудованием с маркой «ЗиО», в том числе 100% атомных электростанций, начиная с первой в мире АЭС в Обнинске.