РИАМО - 13 июн. Пользователи мобильного приложения «Парковки Москвы» в среду могут испытывать трудности при оплате, специалисты работают над устранением проблемы, сообщается на сайте «Московский паркинг».

«C 14 часов у некоторых автомобилистов могут возникнуть сложности при оплате парковки через мобильное приложение «Парковки Москвы» из-за некорректного отображения данных. В этом случае просим вас пользоваться другими способами оплаты: СМС-сообщениями, паркоматами, голосовой оплатой или личным кабинетом на сайте parking.mos.ru», – говорится в сообщении.

Автомобилистам принесли извинения за доставленные неудобства. Специалисты работают над устранением проблемы. В ближайшее время все сервисы мобильного приложения заработают в штатном режиме.

Платная парковка в Москве появилась в ноябре 2012 года, в качестве эксперимента она была введена на 21 улице в центре Москвы. С июня 2013 года проект был распространен в пределах всего Бульварного кольца, а с 25 декабря платную парковку ввели во всех районах внутри Садового кольца.

С 25 декабря 2014 года платную парковку ввели на участках внутри Третьего транспортного кольца и на некоторых участках за его пределами, 10 октября 2015 года был реализован первый этап точечного ввода платной парковки на отдельных участках на 95 улицах вблизи мест наибольшего притяжения автомобилей. Второй этап расширения платной зоны в Москве провели 26 декабря 2015 года. Со 2 декабря 2016 года повышен тариф на оплату уличных парковок в Москве, максимальный тариф в 200 рублей за час установлен на 133 наиболее загруженных улицах в пределах Третьего транспортного кольца.

С 26 декабря 2016 года в Москве произошло точечное расширение платных парковок. Платная парковка была введена в местах, где скопление транспорта становилось критическим. В новую зону вошли 206 улиц в 47 районах города, платные парковки появились вблизи очагов ДТП и точек наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций.