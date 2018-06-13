РИАМО - 13 июн. В подмосковном Ногинске во время демонстрационного полета авиации МЧС РФ под сброс большого количества воды попал автомобиль ДПС, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы МЧС России.

Ранее ряд СМИ опубликовал видео, на котором пролетавший самолет сбросил большое количество воды на лесной массив. Часть воды попала на стоящий рядом автомобиль ДПС.

«Во время демонстрационного полета в Ногинске сотрудники ДПС оказались в зоне пролета самолета», - сказал собеседник агентства.