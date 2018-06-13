РИАМО - 13 июн. В Подмосковье к чемпионату мира по футболу построили и реконструировали пять дорожных объектов к аэропортам «Шереметьево» и «Жуковский», обеспечили удобный проезд к местам проживания игроков, а также обновили автобусы и установили контроль за такси, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

«Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области завершены мероприятия по подготовке объектов к приему гостей и участников чемпионата мира по футболу FIFA 2018», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков.

Он пояснил, что выполнено строительство и реконструкция пяти дорожных объектов к международным аэропортам «Шереметьево» и «Жуковский», что позволит обеспечить беспрепятственный комфортный доступ более 150 тысячам человек. Общая стоимость данных работ составила 3,5 миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов. По словам Трескова, за счет завершения строительства разворотной петли у гостиницы «Новотель» снижена транспортная нагрузка на терминалы D, F, E.

Кроме того, ликвидирована пробка у нового терминала B благодаря расширению участка Шереметьевского шоссе с 2 до 3-5 полос движения и организации одностороннего движения. В июне также завершилось строительство одноуровневой развязки на пересечении улиц Наркомвод и Кооперативная к аэропорту «Жуковский».

Помимо работ по транспортному обеспечению аэропортов, появился беспрепятственный проезд к местам проживания и тренировок команд-участниц чемпионата мира.

В период с 2017 по 2018 годы в Подмосковье отремонтировали 74 дороги протяженностью свыше 240 километров.

В текущем году к чемпионату мира удалось приобрести 1 758 новых автобусов, что позволит болельщикам и гостям чемпионата добираться до проведения мероприятий в комфортабельных условиях. При этом оплата проезда на подмосковном общественном транспорте теперь доступна любым способом.

Также более 65% областного такси приведено к стандарту – это наличие необходимой атрибутики, отметки о прохождении медицинского осмотра водителями и технического осмотра авто перед выездом.

В аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» с мая текущего года запретили навязывать услуги такси.

Как отметил Игорь Тресков, на сегодняшний день практически все «зазывалы» покинули аэропорты Московской области.

Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства.