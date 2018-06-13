РИАМО - 13 июн. Режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в крайне тяжелом состоянии, сообщает «Интерфакс».

«Станислав Сергеевич был недавно госпитализирован в ЦКБ, его состояние оценивается как крайне тяжелое», - сказал источник в медицинских кругах.

В свою очередь, пресс-секретарь Говорухина опроверг информацию о его кончине, распространенную некоторыми СМИ.

«Станислав Сергеевич живой», - сказал собеседник агентства.

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре, режиссер Владимир Бортко также заявил, что информация о смерти Говорухина не подтвердилась.

Говорухин родился 29 марта 1936 года в Свердловской области. Актер, режиссер, общественный деятель, председатель комитета Государственной Думы по культуре. Имеет звание народного артиста Российской Федерации.