РИАМО - 13 июн. В мае 2018 года средний городской житель России за один поход в магазин потратил 521 рубль, что на 1,7% меньше, чем в апреле, сообщает Газета.ru.

«По сравнению с апрелем, горожане потратили меньше на 9 рублей (1,7%). Таким образом, средняя сумма магазинных трат россиян снижается второй месяц подряд», – говорится в исследовании Romir.

С учетом инфляции в мае на уровне 0,4%, средний чек россиян уменьшился более чем на 2%. Сокращение среднего чека замечено во всех городах, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Больше всего потеряли крупные магазины – супер- и гипермаркеты.

И хотя по сравнению прошлым годом траты выросли на 1,8%, инфляция за тот же период составила 2,4%. Среднестатистический горожанин в мае 2017 года за один поход в магазин потратил 512 рублей.