РИАМО - 13 июн. С 9 по 12 июня в подмосковном Наро-Фоминском городском округе прошел традиционный туристский слет, в котором приняли участие свыше 700 человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В этом году турслету исполнилось 35 лет, кроме того, свои юбилеи отпраздновали три команды-участницы: «Плюс» (10 лет), «Кантемировец» (15 лет) и «Новофедоровское» (10 лет).

«Местом проведения туристского слета традиционно стала деревня Сотниково, а участие в нем приняло более 700 человек, представлявших 19 команд со всего округа», - говорится в сообщении.

Слет прошел в целях массового привлечения жителей к регулярным занятиям физической культурой, спортом и туризмом, в целях совершенствования туристско-спортивной работы, укрепления здоровья населения, популяризации спортивного туризма.

Участники турслета показали свое мастерство в трех программах соревнований – туристской, спортивной и конкурсной. Команды состязались в конкурсах капитанов и поваров, турнирах по футболу и волейболу, творческих конкурсах, а также продемонстрировали туристические навыки и знание быта, показали технику водного туризма. Все команды успешно справились с поставленными задачами. В честь юбилея слета перед участниками выступили артисты центрального дома культуры «Звезда».

«В этом году победителем 35-го туристского слета Наро-Фоминского городского округа вновь стала наро-фоминская «Звезда» — самая титулованная команда, имеющая на своем счету многочисленные победы. Почетное второе место заняла команда «Аист» из Волченок, а замкнула тройку лидеров команда «Кантемировец» из Наро-Фоминска», - заключается в материале.