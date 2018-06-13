РИАМО - 13 июн. Недвижимость в Северном округе Москвы оказалась самой востребованной у арендаторов на аукционах в этом году, на открытых торгах было реализовано 17 объектов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по конкурентной политике столицы.

Около 250 человек приняли участие в аукционах по аренде коммерческой недвижимости из казны Москвы с начала текущего года. Из них около 75% участников на городских торгах – представители среднего и малого бизнеса.

«Активы, которые город предлагает арендовать на торгах, интересны бизнесу. В среднем на торги приходит по два-три участника. Преимущества приобретения у города – фиксированная ставка аренды, юридическая чистота сделки и многообразие выбора», – сообщил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Северный административный округ самый востребованный – на открытых торгах реализовано 17 объектов, на втором месте ЮАО – 16 объектов. Тройку лидеров замыкает ЮВАО, где реализовано 14 объектов.

В настоящее время на аукцион выставлены 383 объекта аренды. Площадь объектов варьируется от 14,2 квадратных метров с начальной стоимостью 83 тысячи рублей до 3 492 квадратных метров с начальной ставкой аренды 39 миллионов рублей.