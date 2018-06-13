РИАМО - 13 июн. Ограничения движения в связи с проведением инженерных работ на Головинском шоссе введут на трех участках Москвы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

«Головинское шоссе в районе дома 10А, строение 3 с 8 по 30 июня. Улица Выборгская от дома 18, строение 1 до дома 20, строение 1 с 1 по 12 июля и с 13 по 25 июля», – говорится в сообщении.

Все ограничения будут действовать на одной полосе круглосуточно.