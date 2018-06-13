РИАМО - 13 июн. Три улицы на севере Москвы закроют для движения автотранспорта летом и осенью 2018 года в связи с работами на инженерных сетях, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в САО (Северном административном округе – ред.). Места ограничений: участок 1: Шебашевский переулок от дома 7 до дома 5. Период: с 15 июня по 25 августа, с 25 сентября по 1 ноября. Участок 2: улица Асеева от дома 6 до дома 2. Период: с 30 июня по 25 августа, с 25 сентября по 1 ноября», – говорится в сообщении.

Третьим участком перекрытий станет улица Усиевича от дома 17 до дома 5. Ее закроют с 15 июля по 25 августа, а затем с 25 сентября по 15 ноября.

Все ограничения будут действовать круглосуточно. На всех участках закроют по одной полосе движения, но на втором участке сохранят существующее количество полос из-за ликвидации парковочного пространства, а на третьем на закрытой полосе организуют приоритетное право проезда.