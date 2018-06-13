РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. В домах и организациях подмосковного Дзержинского с 9 июля начнут отключать горячее водоснабжение из-за гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей ДМУП «ЭКПО» будет отключена подача горячей воды в жилые дома и организации, находящиеся на территории муниципального образования «городской округ Дзержинский». Отключение будет с 9 по 23 июля», – говорится в сообщении.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин отметил, что ни один муниципалитет Подмосковья не превысил сроки отключения горячей воды. Он подчеркнул, что регион пока не готов сократить срок отключения горячего водоснабжения до 14 дней, как это делается в Москве.