РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. В подмосковном Дзержинском летом текущего года не будет нестационарных торговых объектов с овощами и фруктами, зато будут открыты летние веранды и кафе, сообщается на сайте администрации.

«Второй год на улицах города (Дзержинского – ред.) не будет временных палаток с овощами, фруктами и бахчевыми. Работать будут открытые веранды, кафе и павильоны с мороженым», – говорится в сообщении.

По словам начальника отдела развития потребительского рынка и сферы услуг администрации города Галины Бабийчук, на территории Дзержинского достаточно стационарных торговых мест, где можно купить качественные фрукты и овощи.

Приоритетным направлением в сезонной торговле Дзержинского будет работа летних кафе и веранд, где жители смогут посидеть на воздухе и отдохнуть после рабочего дня или трудовой недели.

«На 1 июня 2018 года у нас официально зарегистрировано четыре веранды: две на улице Поклонной и еще две у пруда. Но мы надеемся, что их число увеличится за счет пляжа, где откроется несколько летних нестационарных кафе. Думаю, и новое кафе «Сказка», которое недавно открылось в одноименном парке, в ближайшее время тоже будет иметь летнюю веранду», – отметила Бабийчук.

Также в Дзержинском работают палатки «Мороженое», где также продают и прохладительные напитки. К летнему сезону готовится и торговый объект «Подмосковный фермер», который находится напротив дома №24 на Угрешской улице. Там также планируется выносная торговля сезонными фруктами и овощами, в связи с чем прилавки выставят под навес.