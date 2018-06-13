РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. Россельхознадзор передал в суд дело на ООО «Пахра» за невыполнение предписания по уборке навалов грунта, отходов производства и потребления с земельного участка в Подольске, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

В мае 2018 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело проверку по исполнению ранее выданного предписания в отношении ООО «Пахра», являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 14,16 гектаров в городском округе Подольск. В результате проверки установлено, что предписание управления в установленный срок не выполнены.

«За повторное совершение административного правонарушения в течение года, предусмотренное частью 25 статьи 19.5 КоАП РФ («Невыполнение в установленный срок законного предписания»), в отношении юридического лица ООО «Пахра» составлен протокол об административном правонарушении по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы административного дела направлены для рассмотрения в мировой суд по подведомственности», – говорится в сообщении.

ООО «Пахра» не провело комплекс агротехнических мероприятий по восстановлению нарушенных земель, часть участка не освобождена от размещения на нем навалов грунтов неизвестного происхождения, отходов производства и потребления. Учреждение не разработало и не представило информацию, которая предусмотрена законом.