РИАМО - 13 июн. В Подмосковье и столице в начале следующей недели температура воздуха повысится до плюс 23-28 градусов, что будет выше климатической нормы на три градуса, по ночам столбики термометров будут опускаться до плюс 15 градусов, сообщила РИАМО в среду главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура будет повышаться, и будет все по-летнему. Будет тепло, сухо, вполне по-летнему. Если температура будет 23-28 градусов в понедельник, то это будет примерно на три градуса выше климатической нормы», - сказала Позднякова.

Она добавила, что в начале следующей недели в Московском регионе в ночные часы температура воздуха составит около плюс 15 градусов.

По данным Гидрометцентра России, 19 июня в Московском регионе температура может повыситься до плюс 31 градуса.