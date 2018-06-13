РИАМО - 13 июн. На заседании комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики представили информацию об исполнении бюджета региона за первый квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«За отчетный период доходы бюджета составили 105,8 миллиарда рублей (процент исполнения – 22,6%); расходы бюджета составили 87,1 миллиарда рублей (исполнено 16,8%)», – говорится в сообщении.

Общий объем доходов бюджета Московской области в 2018 году составляет 469 миллиардов рублей, а общий объем расходов – 513 миллиардов рублей.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов неоднократно упоминал, что социальная политика и адресная помощь являются приоритетами для Московской области – региональный бюджет традиционно на 70% социально ориентирован.