РИАМО - 13 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую пятерку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за май 2018 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым). Воробьев занял четвертое место. В частности, СМИ цитировали сообщение о том, что в ходе Петербургского международного экономического форума были подписаны два соглашения о сотрудничестве Московской области и компании «Газпром нефть».

Первую пятерку рейтинга замкнул Александр Бречалов (Удмуртия).

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 45 тысяч источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.