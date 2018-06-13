РИАМО - 13 июн. Мособлдума поддержит решение о присвоении звания «Почетный гражданин Московской области» заслуженному тренеру по художественной гимнастике Ирине Винер-Усмановой, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что этот вопрос находится в повестке очередного заседания регионального парламента.

«Ирина Александровна – заслуженный тренер России, она работала с многими прославленными гимнастками, и главное дело ее жизни – развитие и укрепление лучших традиций отечественной школы художественной гимнастики – получило воплощение в Московской области», – сказал Брынцалов.

Он уточнил, что речь идет о физкультурно-спортивном комплексе «Олимпийская деревня Новогорск».

«Здесь тысячи талантливых детей не только Химок, но и со всего Подмосковья, получили возможность заниматься под руководством олимпийских чемпионов и заслуженных тренеров России. Безусловно, Мособлдума поддержит ходатайство о присвоении почетного звания Ирине Александровне – она его полностью заслуживает», – отметил председатель областного парламента.

Ирина Винер-Усманова – советский и российский тренер по художественной гимнастике, педагог, доктор педагогических наук, профессор. Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (c 2008 года), вице‑президент технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики. В 2015 году получила звание Героя труда РФ. Является заслуженным работником физической культуры и заслуженным тренером.