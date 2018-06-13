РИАМО - 13 июн. Инспекторы Госадмтехнадзора привели в порядок 70 информационных носителей в Подмосковье за май, сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила около 3 миллионов рублей, сообщила в среду глава надзорного органа Татьяна Витушева.

С начала мая административно-технические инспекторы провели свыше 50 рейдов, в ходе которых проверили содержание около 300 информационных носителей на территории Московской области. В рамках проверок инспекторы проводят осмотры состояния и содержания рекламных щитов вдоль дорог, штендеров, вывесок, баннеров и световых панно.

«По итогам надзорных мероприятий, с начала мая приведено в порядок более 40 носителей информации. По предписаниям Госадмтехнадзора их очистили от грязи, ржавчины, произвели ремонт конструкций. Также выявлено и устранено свыше 30 объектов, размещенных незаконно», – сказала Витушева.

Помимо этого, административно-технические инспекторы вычислили и привлекли к ответственности свыше 90 лиц, самовольно устанавливавших на территории Подмосковья средства размещения информации.

Сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила около 3 миллионов рублей, отметила Витушева.