РИАМО - 13 июн. В день празднования Ураза-байрама с 5:30 на несколько часов закроется на вход станция метро «Проспект мира» Кольцевой линии, прибывшие на нее пассажиры смогут выйти в город или перейти на одноименную станцию Калужско-Рижской линии, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Режим работы станции «Проспект мира» Кольцевой линии изменится 15 июня из-за ожидаемого роста пассажиропотока. В день празднования Ураза-байрама верующие для выхода в город будут пользоваться именно этой станцией, так как она находится в шаговой доступности от Московской соборной мечети», – говорится в сообщении.

Во время Ураза-байрама в 2017 году Московский метрополитен также закрывал на вход станцию «Проспект мира». Тогда она возобновила работу в обычном режиме уже к 8:00, сразу после прибытия основной части верующих в мечеть.

Ураза-байрам – один из двух главных дней исламского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. В день праздника мусульмане совершают праздничную ритуальную молитву, готовят традиционные блюда, приглашают в гости соседей и родственников, совершают ответные гостевые визиты с подарками.

На праздновании Ураза-байрама в Московской соборной мечети ожидают до 120 тысяч человек, на других площадках празднования в Москве ожидают около 20-30 тысяч верующих.