РИАМО - 13 июн. Мобильные операторы зафиксировали рост нагрузки на свои сети в аэропортах Московского авиаузла в преддверии чемпионата мира по футболу FIFA 2018.

«Мы видим, что растет нагрузка в московских аэропортах. Там существенно возрос трафик, мы были готовы к этому заранее, пока проблем не видим. Но видим, что гости прибывают», - сказал журналистам в среду заместитель генерального директора Tele2 Андрей Патока.

В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что число подключений абонентов значительно возросло.

«Если раньше в зоне аэропортов мы в день подключали порядка 600 абонентов, то сейчас эта цифра выросла более чем в пять раз - в последние дни до 3 тысяч абонентов, которые подключают SIM-карты», - сказал Кусков.

Ранее в Москве на территории аэропорта «Внуково» появился первый автомат по продаже SIM-карт, который использует биометрическую систему распознавания лиц.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».