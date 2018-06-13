РИАМО - 13 июн. Порядка 20 тысяч нежилых объектов на территории Подмосковья привели в порядок за пять лет по предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в среду руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.

«С 2013 года работа по приведению в надлежащее состояние нежилых зданий и сооружений ведется практически ежедневно, не прекращаясь ни на миг. За 5 прошедших лет силами инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора Московской области отремонтировано, очищено и восстановлено 18,7 тысяч фасадов», – сообщила Витушева.

Она подчеркнула, что сотрудники территориальных подразделений Госадмтехнадзора добивались устранения в содержании стен строений: загрязнений, окраски, проведения ремонта в случае разрушения либо повреждения наружной части строения или сооружения.

Кроме того, приводились в порядок входные группы – лестницы и пандусы, объекты освещения, расположенные на стенах либо на прилегающей территории. В зимнее время инспекторы также следили за уборкой снега и наледи с кровель и прилегающей территории.

«Фасады зданий играют немалую роль в формировании облика населенного пункта. Вопрос поддержания в надлежащем состоянии фасадов зданий находится в Госадмтехнадзоре на постоянном контроле», – заключила руководитель ведомства.