РИАМО - 13 июн. Спасатели проверили здание на юге Москвы после информации о задымлении, сведения не подтвердились, однако в целях безопасности на время проверки из здания эвакуировали людей, сообщил РИАМО в среду дежурный офицер столичного главка МЧС России.

«Поступила заявка о задымлении по адресу: улица Подольских курсантов, дом 1. Информация о задымлении не подтвердилась», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что совместно с администрацией здания на период проверки в целях безопасности вывели людей.