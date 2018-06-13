РИАМО - 13 июн. Операторы сотовой связи подготовились к проведению чемпионата мира по футболу, подготовка началась за несколько лет до мундиаля и включала тесты скорости связи во время матчей, сообщил журналистам в среду генеральный директор «Телеком Daily» Денис Кусков.

«Все стадионы в настоящий момент отлично работают для пользователей. Скоростные характеристики находятся в пределах более чем 20-30 мегабит в секунду, вплоть до 120 мегабит в секунду на самом скоростном стадионе «Лужники». Это дает болельщикам возможность почувствовать, что сотовые операторы России подготовили инфраструктуру на самом высоком уровне», - сказал Кусков.

Он добавил, что операторы начали подготовку к чемпионату мира несколько лет назад. Протестировали инфраструктуру во время матчей. Отдельный комплекс мероприятий проводили на тренировочных базах и в фан-зонах.

«Мы готовы к полной заполняемости стадионов и к несколько изменившемуся профилю потребления. Второе - объекты инфраструктуры, которые задействованы в период чемпионата, это фан-зоны, мы им уделяли повышенное внимание, и тренировочные базы. Например, в Москве и Подмосковье семь тренировочных баз сборных, там мы проводили мероприятия, чтобы спортивные организации, болельщики, журналисты могли получать качественную связь», - отметил директор МТС в Московском регионе Игорь Егоров.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».