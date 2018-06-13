РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 13 июн. В среду в подмосковном Дзержинском на улице Шама открыли новое окно многофункционального центра, в первую очередь оно предназначено для обслуживания пожилых жителей округа, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В связи с постоянным ростом численности населения в Дзержинском, 13 июня открылось дополнительное окно МФЦ. Оно располагается в доме №9 по улице Шама», - говорится в сообщении.

Окно МФЦ работает ежедневно с 9:00 до 18:00. Там предоставляются практически все услуги, кроме услуг паспортного стола, а также выдачи водительских удостоверений и социальных карт.

В настоящий момент на базе МФЦ жители Дзержинского могут получить более 350 различных муниципальных и государственных услуг, причем их количество постоянно растет.

«С начала 2018 года у нас добавились услуги, предоставляемые через региональный портал госуслуг (РПГУ). Пользуясь им, можно получить не только государственные, но и муниципальные услуги. Это облегчает жизнь нашим заявителям, поскольку оформить заявку на какую-либо услугу можно за компьютером дома, а в МФЦ прийти за результатом. В итоге посещать МФЦ придется только один раз. Однако работа на РПГУ требует наличия хоть каких-то компьютерных навыков, чего нет, к примеру, у возрастных жителей нашего города», - отметила директор дзержинского МФЦ Елена Ключникова.

Также для работы на портале надо быть зарегистрированным в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Получить учетную запись в ЕСИА можно в МФЦ. Для этого необходимо прийти в офис «Мои документы» с паспортом, СНИЛСом и телефоном.

В конце лета в офисах «Мои документы» будет предоставляться еще одна услуга — выдача заграничных паспортов с биометрией сроком на 10 лет.

«Мы закупаем оборудование, которое позволит принимать документы и производить выдачу паспортов с биометрическими данными – загранпаспорта нового образца. На данный момент через МФЦ можно получить заграничные паспорта старого образца», - подчеркнула Ключникова.

Офисы МФЦ в Дзержинском находятся по адресам: улица Угрешская, дом №22, и улица Академика Жукова, дом №40. Они работают ежедневно с 8:00 до 20:00 без выходных и без перерывов. В среднем МФЦ Дзержинского посещают 8 тысяч человек в месяц.