РИАМО - 13 июн. Новый рассадный комплекс и еще одна теплица общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров появятся на территории тепличного хозяйства агрокомбината «Московский» в поселении Филимонковское новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Агрохолдинг уже много лет снабжает жителей Москвы и областей свежими овощами, зеленью и садовыми растениями. Чтобы модернизировать производство и увеличить его объемы, планируется возвести новую теплицу площадью около 12 тысяч квадратных метров и рассадный комплекс площадью 17 тысяч «квадратов»», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее градостроительно-земельная комиссия под руководством мэра столицы Сергея Собянина одобрила заявку на оформление градостроительного плана земельного участка.

Сбор и уход за растениями будет осуществляться автоматически, для этого предусмотрены транспортные линии и система полива. Фасады здания представляют собой протяженные плоскости со сплошным остеклением, также частично используются сэндвич-панели белого цвета и рельефная штукатурка.

Территория вокруг теплиц будет благоустроена, также предусмотрены подъезды для автотранспорта и парковка на 10 машино-мест.