РИАМО - 13 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России могут сделать свыше 900 миллионов постов в Twitter и более 100 миллионов лайков в Facebook, находясь на стадионах, сообщил журналистам в среду заместитель генерального директора Tele2 Андрей Патока.

«Мы увидим более 900 миллионов твитов в Twitter, более 100 миллионов лайков в Facebook», - сказал Патока.

Он подчеркнул, что на чемпионате мира по футболу 2014 года количество твитов было в несколько раз меньше, чем ожидается сейчас.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».