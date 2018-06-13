РИАМО - 13 июн. Клубнику, черешню, овощи, мясную и молочную продукцию, а также товары для дома и саженцы из подмосковных теплиц выставили для продажи на подмосковных ярмарках в эти выходные, самыми покупаемыми на ярмарках оказались клубника и черешня, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Старт тематическим ярмаркам был дан 8 июня, а максимальный спрос был зафиксирован 11 и 12 июня. В Московской области за праздничные выходные было реализовано более 16 тонн черешни и клубники», - сказал министр потребительского рынка и услуг области Владимир Посаженников.

По его словам, наибольшим спросом пользовались клубника, черешня, а также молодой картофель, огурцы, капуста, свекла, лук, помидоры. В среднем, одна продовольственная торговая точка на ярмарке реализовала порядка 50 килограммов картофеля в день, 7-10 ящиков помидоров и огурцов.

Также министр отметил традиционно высокий спрос в летний сезон на клубнику и черешню. На ярмарках много российской продукции из Московской и Волгоградской областей и Краснодарского края. В городском округе Истра было реализовано более 2 тонн черешни и клубники в праздничные выходные.

Помимо этого, жителям и гостям региона во время праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня России, предлагалось продегустировать бесплатно разнообразные угощения.

Согласно данным проведенного мониторинга, всего на территории Московской области на выходных была организована 81 ярмарка, наибольшее количество их открыли в городских округах Луховицы, Балашиха, Истра, Красногорск, Щелковском и Одинцовском районах.

День России отмечался 12 июня. До 2002 года он носил название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. Это один из самых «молодых» государственных праздников в стране.