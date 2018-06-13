РИАМО - 13 июн. Аквапарк планируют построить в подмосковном Рошале, также в городском округе до конца 2018 года собираются открыть завод по производству фталевого ангидрида, сообщил глава муниципалитета Алексей Артюхин.

В среду Артюхин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«К осени будет готов проект аквапарка. Мы выделяем землю для промышленников», - сказал Артюхин журналистам.

Он отметил, что говорить о сроках окончания строительства пока рано. Также в городском округе заканчивается благоустройство парка.

Артюхин добавил, что также в Рошале до конца года планируют открыть завод по производству фталевого ангидрида.

«Заводы такие в России не открывались давно. Такие заводы в России только закрывались. Это современное предприятие, потребуется около 200 рабочих мест», — уточнил глава муниципалитета.

Он отметил, что в России существует большая потребность в этом виде сырья.