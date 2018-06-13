РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 июн. В микрорайоне Салтыковка подмосковной Балашихи разыскивают 45-летнюю женщину, которая 5 июня вышла из дома и пропала, сообщается на странице поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропала Климова Луиза Сабировна, 45 лет, микрорайон Салтыковка городского округа Балашиха. Пятого июня 2018 года вышла из дома и не вернулась», - говорится в сообщении.

Приметы женщины: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза серо-зеленые. Была одета в футболку и синие джинсы. При себе была дамская сумка.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.