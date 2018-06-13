РИАМО - 13 июн. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Сорго» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы Подмосковья.

Ранее в управление поступило обращение ГБУЗ МО «Долгопрудненская центральная городская больница» о внесении сведений в отношении ООО «Сорго» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на закупку шовного материала для больницы.

«По результатам рассмотрения обращения Московское областное УФАС признало действия общества не соответствующими закону, а сведения в отношении ООО «Сорго» – подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», – говорится в сообщении.

Арбитражный суд Москвы отказал компании в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.