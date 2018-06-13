РИАМО - 13 июн. Большой экран для трансляции чемпионата мира по футболу установили в подмосковном Рошале, зрителями смогут стать как жители городского округа, так и дачники, и жители соседних муниципалитетов, сообщил глава Рошаля Алексей Артюхин.

В среду Артюхин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Рошаль не остался в стороне от чемпионата мира. Мы разметили экран 7 на 4 метра и организовали фан-зону. Завтра со всей страной встретим чемпионат мира по футболу», - сказал Артюхин.

Он отметил, что в городском округе проживает более 20 тысяч человек, также зрителями могут стать дачники и жители соседних районов.

«Мы ждем всех», - заключил Артюхин.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».