РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 13 июн. В подмосковном Подольске в микрорайоне Межшоссейный в среду возле торгового центра «Галерея» водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП, сообщил «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«Женщина шла к ТЦ «Галерея» по пешеходному переходу, водитель ехал со стороны улицы Стекольникова на «десятке» серебристого цвета, на номере был указан 32 регион. Он не тормозя сбил ее и уехал», - сказал свидетель.

По его словам, женщина осталась жива, она находилась в сознании, ей оказали первую помощь.