РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 июн. В ЖК «Малое Павлино» городского округа Люберцы из-за затопленных подвалов в домах промоют систему водоотведения, сообщил сотрудник управления ЖКХ администрации городского округа в официальной группе жилищного комплекса в Instagram.

По информации жителей, по состоянию на среду подвал 8 корпуса снова затоплен, идет сильный запах. Два дня назад сотрудники УК «Домоуправ» пытались осушить этот подвал, но ситуация повторилась. По словам жителей, заявления в ГЖИ пишутся регулярно, но никакого эффекта нет.

«Восьмого июня было проведено комиссионное обследование колодцев и сетей водоотведения совместно с сотрудниками управляющей компанией ООО «Потенциал» и инициативной группой. Было установлено, что в колодцах присутствуют посторонние предметы, канализация используется не по назначению, поэтому принято решение ООО «Потенциал» промыть выпуски из домов в колодцы», - написал сотрудник управления ЖКХ.

По его словам, после этого АО «Люберецкий водоканал» будет осуществлять промывку сетей водоотведения.