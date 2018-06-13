РИАМО (КОРОЛЕВ) - 13 июн. В Королеве в преддверии чемпионата мира по футболу на одной из улиц появилась Собака Забивака, цветочная композиция будет радовать жителей до конца мирового первенства, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

Новый цветник установили в Королеве до открытия мундиаля.

«В рамках благоустройства города перед нами была поставлена задача создать в городе композицию к чемпионату мира по футболу. Все детали композиции в том числе и Собака Забивака, которая сделана по мотивам официального символа чемпионата, полностью выполнены силами сотрудников «Горзеленхозстрой». На создание символического футбольного поля ушло более 11 тысяч единиц цветочной рассады, выращенной в теплицах предприятия», – сказал директор «Горзеленхозстрой» Владимир Соловьев.

Собака Забивака будет стоять на проспекте Королева в течение месяца пока будет идти чемпионат. Потом ее сменит композиция, посвященная 80-летию города. В установке символического футбольного поля участвовали более 20 сотрудников «Горзеленхозстроя».

Композиция является декоративной и не предназначена для игры. Сотрудники предприятия просят бережно относиться к инсталляции, не вытаптывать цветы и не разрушать элементы композиции.

Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».