РИАМО - 13 июн. На полигоне твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья официально запустили высокотемпературный факел открытого горения для дегазации, передает корреспондент РИАМО в среду.

На запуске присутствовали заместитель председателя правительства региона, спецпредставитель губернатора Московской области по вопросам экологии в Волоколамском районе Александр Чупраков, коммерческий директор компании - подрядчика Multriwell Юджин Тиммерманс, а также и посол Нидерландов в РФ Регина Вероника Мария Джонс-Бос.

«Для нас это важный проект, потому что мы ставили перед собой цель как можно быстрее ликвидировать запах, который мешал местным жителям. Мы заказали и поставили самый современный завод по дегазации. Сегодня запускаем его на полную мощность», - сказал Чупраков.

Он добавил, что сейчас ведется работа по дегазации еще четырех полигонов. Уже есть программа по рекультивации и дегазации всех закрытых полигонов.

Представитель компании Multriwell Юджин Тиммерманс подчеркнул, что после тестирования мощность установки увеличена, теперь она способна перерабатывать до 1,3 тысячи кубов в час, но при этом поток биогаза который идет на переработку увеличивать надо постепенно, чтобы не образовывалось взрывоопасных смесей.

Посол Нидерландов в РФ отметила, что голландскими специалистами проделана хорошая работа на полигоне, запах газа практически не чувствуется.

Ранее на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.