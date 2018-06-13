РИАМО - 13 июн. Новый кинотеатр в подмосковном Рошале пользуется популярностью среди жителей не только городского округа, но и соседних муниципалитетов, таких как Орехово-Зуево, Егорьевск и Шатура, сообщил глава Рошаля Алексей Артюхин.

В среду Артюхин выступил с отчетом по итогам 2017 года перед губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Построили кинотеатр. Билеты стоят от 100 рублей, из соседних районов приезжают. Очень популярное место», - сказал Артюхин.

Он отметил, что в кинотеатр приезжают также жители Орехово-Зуева, Егорьевска, Шатуры.

Кроме того, в Рошале приступили к благоустройству парка, пешеходной зоны.

«В этом году ко Дню города, к середине сентября мы работы выполним», - заключил Артюхин.